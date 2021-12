Sardegna: Solinas, su fondo di sviluppo e coesione "pronti a raccogliere la sfida" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo fare in modo che il Fondo Fsc sia complementare alle altre misure e a una strategia unica all'interno delle regioni – ha spiegato l'assessore -. Per fare questo è fondamentale che si attivino procedure snelle, quindi la possibilità di usare gli stessi strumenti di semplificazione previsti per il Pnrr, a cui accompagnare una certa flessibilità: se all'interno della strategia regionale c'è qualche progetto strategico rimasto escluso dal Pnrr o da altre linee di finanziamento sarebbe utile poter rifinanziare in corsa con i fondi Fsc". L'esponente della giunta Solinas ha tracciato la linea d'azione della Sardegna con un focus sui principali tematismi affrontati nella strategia regionale: "La compensazione dei divari territoriali per noi non può che passare per i progetti legati all'insularità. Strade, ferrovie, ospedali o finanziamenti alle imprese per aiutarle e sostenerle nel processo verso le grandi transizioni energetica e della digitalizzazione risultano temi fondamentali, ma per far sì che diventino vincenti per lo sviluppo della Sardegna è necessario che ai progetti si accompagni la flessibilità e l'opportunità di usare anche per il Fsc le stesse procedure di semplificazione previste per il Pnrr". Il Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 ammonta per l'Italia a 73 miliardi, cui si aggiungono i 222 miliardi del Pnrr e del Fondo complementare e 81 miliardi della programmazione comunitaria, di cui 54 per il Sud. A queste risorse, come ha spiegato il ministro dell'economia Daniele Franco nel corso dell'incontro, si aggiungono i fondi di durata quindicinale delle leggi di bilancio (170 miliardi nelle leggi 2017-2021 a cui sommare i 71 miliardi al 2036 stanziati nell'ultima manovra). (Rsc)