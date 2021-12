Usa-Finlandia: vicesegretario di Stato Sherman incontra omologo Anttonen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa, Wendy Sherman, ha incontrato a Washington il segretario di Stato del ministero degli Affari esteri finlandese Matti Anttonen. Lo rende noto il dipartimento di Stato, precisando che le parti hanno riaffermato il loro impegno a promuovere la democrazia, i diritti umani e la prosperità economica. Sherman e Anttonen hanno discusso dei passaggi necessari ad approfondire "la nostra già forte cooperazione in materia di sicurezza, anche presso l'Osce", spiega la relativa nota ufficiale, e hanno invitato la Russia a ridurre le tensioni lungo il confine con l'Ucraina. Le parti hanno quindi espresso preoccupazione per la repressione politica in corso e le violazioni dei diritti umani in Bielorussia. Sherman ha inoltre accolto con favore l'ampliamento della cooperazione con la Finlandia sulle priorità condivise nell'Artico.(Nys)