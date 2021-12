Nicaragua-Taiwan: Managua tronca relazioni diplomatiche con Taipei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Almagro, ha chiesto alla comunità internazionale di rafforzare i meccanismi di pressione contro il governo del presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, affinché il Paese centroamericano "riprenda il cammino della democrazia". Lo ha affermato nel contesto della sessione straordinaria del Consiglio permanente tenuta lunedì per discutere l'uscita del Nicaragua dall'Organizzazione "in conformità con la carta dell'Osa e la Carta democratica interamericana". Secondo Almagro l'Osa deve continuare a "svolgere un ruolo forte e di impatto" continuando ad esigere lo svolgimento di "elezioni libere e trasparenti" e a "promuovere il dialogo con l'opposizione". "L'unico cammino per il Nicaragua è la celebrazione di nuove elezioni con un processo di garanzie, osservatori elettorali qualificati ed una vera competenza elettorale nel quadro di uno Stato che rispetta i diritti umani". (segue) (Res)