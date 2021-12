Nicaragua-Taiwan: Managua tronca relazioni diplomatiche con Taipei (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le presidenziali del 7 novembre Ortega ha ottenuto un quarto mandato alla presidenza del Paese centroamericano. L'intero processo elettorale è però nel mirino delle critiche di buona parte della comunità internazionale, soprattutto per gli arresti eseguiti ai danni dei principali rappresentanti delle opposizioni. Il 16 novembre il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato il divieto di ingresso nel Paese a quasi tutti i maggiori esponenti del governo nicaraguense, compreso il presidente Daniel Ortega e sua moglie. Si tratta, afferma la Casa Bianca, di una risposta agli atti "repressivi e abusivi" da parte del governo della nazione centroamericana nei confronti dei dissidenti politici. "Ho stabilito che è nell'interesse degli Stati Uniti limitare e sospendere l'ingresso negli Usa, come immigrati e non immigrati, dei membri del governo del Nicaragua che formulano, attuano o beneficiano di politiche o azioni che minano o danneggiano le istituzioni democratiche o impediscono il ritorno alla democrazia in Nicaragua", ha affermato Biden. (segue) (Res)