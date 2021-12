Nicaragua-Taiwan: Managua tronca relazioni diplomatiche con Taipei (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo il giorno prima, gli Stati Uniti avevano annunciato sanzioni contro la procura generale del Nicaragua e nove funzionari del governo di Managua, in risposta alle elezioni "farsa". Tra i funzionari sanzionati ci sono Jose Castaneda Mendez, presidente dell'Istituto per l'energia del Nicaragua, Mohamed Farrara Lashtar, ambasciatore del Nicaragua in Algeria, Egitto, Giordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, Salvador Mansell Castrillo, ministro dell'Energia del Nicaragua. "Come ha affermato il presidente Biden, il presidente Daniel Ortega e la vicepresidente Murillo hanno orchestrato un'elezione farsa che non era né libera né equa, e sicuramente non democratica. L'ingiusta detenzione di quasi 40 esponenti dell'opposizione da maggio, inclusi sette potenziali candidati presidenziali, e il blocco dei partiti politici dalla partecipazione hanno truccato l'esito ben prima del giorno delle elezioni", recita una nota del dipartimento del Tesoro, in cui si chiarisce che "diversi funzionari colpiti dalle sanzioni sono stati nominati da Ortega e sono i principali sostenitori del regime e delle sue politiche antidemocratiche". (Res)