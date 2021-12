Giappone: Covid, Tokyo negozia accelerazione consegne vaccini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha annunciato che la somministrazione delle terze dosi di vaccino contro la Covid-19 nel Paese verrà anticipata "dove possibile", in risposta alla propagazione a livello globale della nuova variante Omicron del coronavirus. Lo ha dichiarato il vicesegretario capo di gabinetto Seiji Kihara. Il Giappone ha iniziato la scorsa settimana la somministrazione delle terze dosi di vaccino su base volontaria, alle persone cui sia stata somministrata la seconda dose di vaccino da almeno otto mesi. Kihara ha riferito che il governo si prepara a ridurre l'intervallo di tempo per la terza dose "ad almeno sei mesi", e che sta valutando se approvare o meno l'impiego del vaccino moderna, che nel Paese ha già ottenuto l'autorizzazione di emergenza per le prime due dosi ma la cui somministrazione è stata di fatto sospesa a seguito di reazioni avverse. (Git)