Giappone: indice prezzi all'ingrosso in crescita del 9 per cento a novembre (2)

- La spesa delle famiglie giapponesi ha registrato un calo su base annua per il terzo mese consecutivo a ottobre, ad evidenziare lo stato di insicurezza che ancora grava sui consumatori giapponesi nel contesto della pandemia. Ad ottobre la spesa delle famiglie ha registrato una contrazione dello 0,6 per cento annuo; a settembre il calo era stato dell'1,9 per cento, e del 3 per cento nel mese di agosto, secondo i dati forniti dal ministero degli Affari interni e delle comunicazioni. Gli analisti prevedono una ripresa della fiducia dei consumatori nel quarto trimestre 2021, per effetto del brusco calo dei contagi da Covid-19 nel Paese. (segue) (Git)