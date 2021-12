Giappone: calo record delle emissioni di gas serra nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le emissioni di gas serra sono calate per il settimo anno consecutivo nel 2020, toccando un minimo record a riflettere il minore consumo energetico coinciso con la brusca riduzione dell'attività economica dovuta alla pandemia di Covid-19. Nel corso dell'anno fiscale concluso a marzo 2021 è stato liberato nell'atmosfera dal Giappone l'equivalente di 1,149 miliardi di tonnellate di anidride carbonica, in calo del 5,1 per cento rispetto all'anno precedente, che già aveva registrato un record assoluto dall'anno fiscale 1990, quando Tokyo ha iniziato a stilare dati comparabili. Secondo i dati preliminari del ministero dell'Ambiente giapponese, le emissioni di gas serra nel 2020 sono state inferiori del 18,4 per cento rispetto a quelle dell'anno fiscale 2013; si tratta di un dato ancora lontano dalla riduzione del 46 per cento entro il 2030, che il Giappone ha presentato come obiettivo alle Nazioni Unite lo scorso ottobre. (Git)