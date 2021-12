Usa-Nicaragua: Washington condanna rottura relazioni diplomatiche con Taiwan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il delicato iter avviato lunedì 29 novembre potrebbe concludersi con l'espulsione del Paese dall'ente panamericano. Il progetto di risoluzione approvato assegna al Consiglio permanente il compito di valutare le "azioni appropriate" nei confronti del Nicaragua includendo la possibilità di applicare la Carta democratica interamericana. Un'eventuale esclusione dovrebbe comunque essere approvata da almeno i due terzi dei Paesi iscritti. Il governo del Nicaragua ha risposto a sua volta avviando ufficialmente l'iter per uscire dall'Osa in risposta alle "ripetute ingerenze negli affari interni del Nicaragua" da parte dell'organizzazione guidata da Luis Almagro. Una posizione questa ribadita ieri dal rappresentante del governo di Ortega, Michael Campbell. "Il popolo ed il governo del Nicaragua rinunciano a far parte di questa organizzazione ostaggio di Washington e strumentalizzata a favore degli interessi statunitensi a danno dei popoli dell'America latina e dei Caraibi", ha detto Campbell. (segue) (Nys)