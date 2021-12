Germania: BioNTech, richiamo vaccino Covid sensato dopo tre mesi per variante Omicron (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda sta lavorando a un preparato specifico contro questo ceppo virale. A ogni modo, come precisato da Sahin, “non è ancora stato deciso se avvieremo la piena produzione”. Vi sono, infatti, “diverse varianti Omicron in arrivo al momento e non è ancora chiaro quale prevarrà e quale sarà poi nel vaccino", ha dichiarato l'Ad di BioNTech. Saranno, quindi, necessarie “alcune settimane prima che sia chiaro se è necessario un nuovo vaccino”. Finora, l'azienda prevede di dover produrre almeno quattro miliardi di dosi del vaccino contro il coronavirus nel 2022. “Ora rifletteremo se ve ne potranno essere di più”, ha infine affermato Sahin. (Geb)