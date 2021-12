Ucraina-Usa: colloquio Zelensky-Biden, focus su tensioni con Russia e Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, durante la quale il capo dello Stato ucraino ha ringraziato l'inquilino della Casa Bianca "per il suo sostegno coerente, fermo e risoluto alla sovranità e all'integrità territoriale del nostro Stato". E' quanto si legge nella relativa nota ufficiale pubblicata sul sito della presidenza ucraina, nella quale viene precisato che Biden "ha riaffermato il suo incrollabile impegno a trovare vie per la pace nel Donbass". L'argomento chiave dei colloqui, spiega il comunicato, è stata "la situazione della sicurezza intorno all'Ucraina e le prospettive di intensificare l'accordo di pace". Le parti hanno scambiato opinioni sull'andamento e sui risultati dei colloqui tra i leader di Stati Uniti e Russia. Biden e Zelensky si sono confrontati sulle rispettive posizioni circa ulteriori passi in questa direzione. Zelensky ha sottolineato che l'Ucraina "offre proposte chiare per sbloccare il processo di pace ed è pronta a discuterle in vari formati". I capi di stato hanno anche discusso delle modalità con cui "fornire sicurezza, sostegno finanziario e politico all'Ucraina nella lotta contro l'aggressione ibrida in corso", spiega ancora la nota. "Il presidente dell'Ucraina ha prestato particolare attenzione alle questioni della sicurezza energetica del nostro Stato - prosegue - Zelensky ha sottolineato che la parte ucraina considera il progetto Nord Stream 2 esclusivamente attraverso il prisma delle garanzie energetiche e di sicurezza, e ritiene che la sua promozione privi l'Ucraina di un fattore importante nel dissuadere l'aggressione russa", conclude il comunicato.(Rum)