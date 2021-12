Cile: Pinera promulga legge su matrimonio tra persone dello stesso sesso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento aveva approvato la legge questa settimana nella giornata di martedì. Dopo essere stato approvato in commissione il testo era stato discusso nel corso della stessa giornata al Senato, dove ha ricevuto 21 voti a favore, 8 contrari e 3 astensioni, e a seguire in seconda lettura alla Camera, con 82 voti a favore, 20 contrari e 3 astensioni. Il testo era stato approvato il giorno precedente da una commissione mista di Camera e Senato che aveva accolto tutte le indicazioni che equiparano diritti di filiazione e diritti del lavoro tra coppie dello stesso sesso e di sesso diverso, eliminando inoltre la causa del divorzio automatico per le persone trans che cambiano nome e sesso legale. La presidente del Senato, Ximena Rincon, aveva celebrato l'approvazione dell'iniziativa affermando che "si tratta di un passo molto importante per il nostro Paese". "L'amore non può essere limitato", ha affermato. (segue) (Abu)