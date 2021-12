Usa: tribunale blocca tentativo Trump di impedire consegna documenti su assalto al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte d'appello federale si è pronunciata contro l'ex presidente statunitense Donald Trump e il suo tentativo di impedire che alcuni documenti della Casa Bianca relativi alla sua amministrazione vengano consegnati alla commissione d’inchiesta della Camera che tenta di far luce sulla rivolta del 6 gennaio scorso al Campidoglio degli Stati Uniti. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, precisando che in precedenza il tribunale di Washington Dc aveva sospeso il giudizio per due settimane in modo che Trump potesse chiedere un intervento in merito della Corte Suprema. "Gli eventi del 6 gennaio hanno messo in luce la fragilità di quelle istituzioni e tradizioni democratiche che forse eravamo arrivati a dare per scontate", ha spiegato il giudice Patricia Millett del distretto di Columbia, nominata dall'ex presidente Barack Obama. Trump aveva tentato di fare appello ad alcuni privilegi derivanti dalla sua ex carica per impedire che i documenti, nei quali presumibilmente sono contenute indicazioni importanti sulla sua gestione della rivolta al Campidoglio, finissero nelle mani della commissione d’inchiesta.(Nys)