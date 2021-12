Brasile-Spagna: leader di Vox Abascal incontra Bolsonaro, sostegno in vista delle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito di estrema destra spagnolo Vox, Santiago Abascal, sarà domani in Brasile per un incontro con il presidente, Jair Bolsonaro, al quale esprimerà il suo sostegno in vista delle elezioni presidenziali del 2 ottobre. Lo rende noto un comunicato di Vox, dove si sottolinea che Abascal dimostrerà vicinanza a Bolsonaro anche a fronte dell'offensiva "totalitaria del Forum di San Paolo" guidata dalla candidatura dell'ex presidente Inacio "Lula" Da Silva. L'incontro si terrà nel contesto del congresso "Brasil profundo" che si terrà nella regione del Mato Grosso e che è organizzato dall'Istituto conservatore-liberale insieme a leader politici dell'area dell'area ultraliberale e di destra come l'ex ministro dell'Ambiente brasiliano, Ricardo Salles, l'eurodeputato di Vox, Hermann Tertschm, e i deputati Gilberto Cattani e André Fernandes. (segue) (Spm)