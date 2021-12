Argentina: Banca centrale proroga di sei mesi restrizioni su accesso a valuta straniera per importazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale dell'Argentina (Bcra) ha deciso di prorogare per altri sei mesi a partire da gennaio 2022 la validità delle restrizioni che stabiliscono limiti all'accesso alla valuta estera per pagare le importazioni. Lo ha reso noto giovedì attraverso una nota ufficiale dove si annuncia anche che viene parimenti prorogato il meccanismo di controllo di disponibilità di valuta estera previsto anche per gli esportatori. Il regolamento era stato emanato inizialmente a fine maggio 2020, e stabilisce, tra le altre cose, che le aziende con fondi dichiarati all'estero, prima di poter acquistare valuta nella piazza locale debbono disporre "innanzitutto di risorse per pagare le obbligazioni commerciali all'estero". Lo spirito di tali restrizioni è quello di contenere il drenaggio delle riserve attraverso un controllo più rigoroso dei dollari utilizzati per gli acquisti all'estero. Tuttavia si tratta di un sistema fortemente criticato dalle aziende che operano sul mercato locale, che denunciano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di beni importati per sostenere la produzione.(Abu)