Usa: "Wsj", American Airlines taglia voli internazionali per ritardi consegna Boeing 787

- La compagnia aerea statunitense American Airlines si accinge a tagliare i voli internazionali della prossima stagione estiva a causa dei ritardi da parte del colosso industriale Boeing nella consegna dei nuovi aeromobili modello 787 Dreamliner. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, descrivendo la decisione come l'ultimo segnale di un’ampia ricaduta sul settore dei prolungati problemi di produzione dei Dreamliner da parte di Boeing, che hanno in gran parte impedito di consegnare i popolari jet a fusoliera larga alle compagnie aeree per più di un anno. Di recente è emerso un nuovo tipo di difetto sull'aereo in questione, l'ultimo di una serie di problemi che hanno portato a un blocco delle consegne. La società ha diversi aeromobili di questa tipologia nella propria flotta, per un valore superiore a 25 miliardi di dollari. Alcune delle destinazioni verso le quali i voli di American Airlines saranno ridotte sono Edimburgo, Hong Kong, Shanghai, Pechino e Sydney, secondo una nota interna della compagnia aerea di cui il “Wsj” ha preso visione.(Nys)