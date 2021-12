Usa-Ucraina: conversazione telefonica tra presidenti Biden e Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto oggi una conversazione telefonica con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky, secondo quanto riferito in una breve nota dalla Casa Bianca. La conversazione si è tenuta intorno alle 13:34 ora di Washington (le 19:34 in Italia). La Casa Bianca non ha fornito i dettagli del colloquio che giunge dopo il confronto in videoconferenza tra Biden e il presidente russo, Vladimir Putin, avvenuto lo scorso 7 dicembre. Questa sera Biden avrà colloqui in videoconferenza con il presidente romeno, Klaus Iohannis, e i leader di altri alleati dell'Europa orientale nel formato Bucarest 9 (Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria). Il colloquio, secondo quanto riferisce la Casa Bianca, sarà incentrato sulla conversazione tenutasi martedì 7 dicembre con il presidente russo Vladimir Putin e sui timori legati a una potenziale invasione dell'Ucraina. Biden discuterà su come riassumere “il suo incontro con il presidente russo Putin, ascoltare le loro opinioni sull'attuale situazione della sicurezza e sottolineare l'impegno di gli Stati Uniti rispetto alla sicurezza transatlantica". (segue) (Nys)