Usa-Ucraina: conversazione telefonica tra presidenti Biden e Zelensky (2)

- Ieri sera Biden, durante un breve incontro con i giornalisti alla Casa Bianca, ha affermato che gli Stati Uniti non invieranno truppe in Ucraina in caso di attacco da parte della Russia, ma premono per un nuovo processo diplomatico che coinvolga "almeno quattro tra i maggiori Paesi della Nato" e che prenda in considerazione le preoccupazioni di Mosca rispetto all'Alleanza. "L'idea che gli Stati Uniti usino unilateralmente la forza per fronteggiare un'invasione dell'Ucraina da parte della Russia non è sul tavolo al momento", ha detto Biden. "Abbiamo un obbligo morale e legale verso i nostri alleati Nato in base all'Articolo 5. È un obbligo sacro. Ma quell'obbligo non si estende all'Ucraina". Piuttosto, il presidente degli Stati Uniti ha espresso la speranza di poter annunciare, già venerdì 10 dicembre, "l'avvio di incontri al livello più alto, non solo con noi ma anche con almeno quattro importanti alleati Nato e la Russia, per discutere per discutere del futuro delle preoccupazioni russe sull'allargamento della Nato e sulla possibilità di elaborare misure per ridurre le tensioni sul fianco orientale". Piuttosto che a un intervento militare in Ucraina, Biden - che ha avuto un confronto virtuale con l'omologo russo Vladimir Putin nella giornata di martedì - ha avvertito che gli Stati Uniti sono pronte a imporre sanzioni "mai viste" in caso di escalation militare in Ucraina. "Sono stato gentile, ma molto chiaro: se (la Russia) invaderà l'Ucraina, ci saranno dure conseguenze. Dure conseguenze. Conseguenze economiche come non si sono mai viste", ha affermato il capo della Casa Bianca. (Nys)