M5s: Davide Crippa confermato capogruppo alla Camera dei deputati

20 luglio 2021

- Davide Crippa è stato confermato nel ruolo di capogruppo del Movimento 5 stelle a Montecitorio. Lo hanno deciso i deputati del Movimento, attraverso il voto sul rinnovo del direttivo che si è svolto oggi alla Camera dei deputati. Crippa è stato eletto con 131 voti, a fronte di 13 schede bianche e tre nulle. Nato a Novara 42 anni fa, laureato in ingegneria civile e ambientale al Politecnico di Torino, Crippa ha ricoperto anche il ruolo di Sottosegretario di Stato al ministero dello Sviluppo Economico, nel primo governo guidato da Giuseppe Conte. Con Davide Crippa, sono stati eletti anche gli altri componenti del direttivo. La vice capogruppo è Alessandra Carbonaro, attuale capogruppo del Movimento cinque stelle in Commissione Cultura. Il ruolo di tesoriere verrà ricoperto da Francesca Galizia, attuale capogruppo del Movimento in Commissione Politiche dell’Unione europea. Eletti come segretari, Nicola Provenza, Soave Alemanno ed Elisa Tripodi.(Com)