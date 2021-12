Cile: Pinera promulga legge su matrimonio tra persone dello stesso sesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha promulgato oggi la legge sul matrimonio tra persone dello stesso sesso che entrerà in vigore nel Paese quindi tra 90 giorni. "Non ci possono essere famiglie di prima e seconda categoria", ha affermato il presidente in un atto per la firma della legge tenuto nel palazzo di governo de La Moneda. "Sappiamo che nel nostro Paese ci sono posizioni diverse su questa materia e le riconosciamo come legittime e rispettabili", ha dichiarato Pinera, sottolineando che "di fatto nel passato la mia visione era diversa". "E' importante agire in base a profonde convinzioni ma anche evolvere e sviluppare nuove prospettive", ha aggiunto il capo dello Stato. Questa legge, ha concluso Pinera "permetterò che tutti i bambini con un padre e una madre, due padri o due madri, abbiano gli stessi diritti e la stessa protezione, non ci possono essere famiglie di prima e seconda categoria". (segue) (Abu)