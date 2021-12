Usa: senatori repubblicani non faranno ostruzionismo su innalzamento del debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori del Partito repubblicano statunitense non opporranno alcun ostruzionismo all'iniziativa di legge con cui i democratici intendono innalzare il tetto del debito, in una manovra volta a scongiurare la possibilità di default ventilata il mese scorso dalla segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen. Lo scrive il quotidiano "The Hill", precisando che 14 repubblicani al Senato hanno contribuito a portare avanti un accordo negoziato dal leader della minoranza al Senato, Mitch McConnell, per evitare "una tantum" la tecnica di ostruzionismo denominata in inglese filibuster. I senatori hanno votato 64 a favore e 36 contro la chiusura del dibattito sul disegno di legge. L'iniziativa, pertanto, potrà passare a stretto giro anche col voto dei soli democratici. Sul fronte politico la decisione di McConnell di scendere a patti con il leader della maggioranza democratica, Chuck Schumer, ha provocato numerose critiche dalle frange del partito più vicine all'ex presidente Usa, Donald Trump. Quest'ultimo, proprio riferendosi alla partita sull'innalzamento del tetto del debito, ha affermato che "il vecchio corvo è un disastro", chiamando McConnell con un nomignolo dispregiativo storicamente attribuitogli dai suoi avversari politici.(Nys)