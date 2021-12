Usa: Covid, Fda autorizza terza dose Pfizer a ragazzi di 16 e 17 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Food and drug administration (Fda, l’agenzia statunitense che regola i prodotti sanitari e farmaceutici) ha autorizzato la somministrazione del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech per l’inoculazione della terza dose ai ragazzi di 16 e 17 anni, un passaggio che le autorità sanitarie considerano importante nel far fronte alla diffusione della variante Omicron. Lo scrive il quotidiano “Washington Post”, citando una nota dell’agenzia. La decisione della Fda arriva il giorno dopo la pubblicazione di nuovi dati secondo i quali i richiami possono svolgere un ruolo fondamentale nell'aiutare a controllare la variante Omicron, aumentando gli anticorpi che combattono il virus per bloccare l'agente patogeno. Rochelle Walensky, direttrice dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), ha salutato con favore la decisione della Fda, citando i primi dati che indicano che i richiami rafforzano le difese del corpo contro il virus. Walensky ha inoltre incoraggiato tutti i ragazzi di 16 e 17 anni che sono stati vaccinati a farsi iniettare il richiamo, non appena passati sei mesi dalla seconda vaccinazione. Quello prodotto da Pfizer-BioNTech è l'unico vaccino approvato dalle autorità sanitarie Usa per questa fascia d’età, dal momento che i vaccini Moderna e Johnson & Johnson non hanno ancora ricevuto il via libera per la somministrazione ai minori di 18 anni.(Nys)