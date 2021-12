Covid: Magrini (Aifa), variante Omicron meno pericolosa del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La variante Omicron si sta dimostrando meno pericolosa del previsto ed, inoltre, per alcune monoclonali la copertura c'è ed è completa: non andiamo verso un'impossibilità di gestire questa variante se diverrà prevalente". Lo ha affermato il direttore generale dell'Aifa, pasquale Magrini, intervenendo a "Porta a porta". "Che ci sia attenzione nel verificare il grado di copertura - ha aggiunto - è vero, così come è vero che siamo coperti" con il vaccino dalla variante Omicron del Covid-19.(Rin)