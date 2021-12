Milano: da giunta novità per dehors locali, dalle concessioni stagionali ai controlli contro la mala movida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove regole per le occupazioni di suolo pubblico temporanee leggere dei locali milanesi, ovvero i tavoli e i dehors aggiuntivi che, in alcuni casi, durante la pandemia hanno fatto la differenza per molti locali tra il rimanere aperti e l'essere costretti a cessare l'attività. Tra le nuove regole della delibera approvata oggi dalla giunta comunale anche la possibilità di considerare solo stagionali alcune di queste occupazioni e l'introduzione di steward, vigilanti privati o polizia locale contro la cosiddetta “mala movida”. Inoltre potrebbe essere previsto uno sconto nel caso in cui, per decisione governativa, da gratuite quete concessioni dovessero tornare a essere tassate da un canone di locazione per lo spazio pubblico. Con la delibera della giunta parte dunque l'iter di aggiornamento per le nuove disposizioni in materia di disposizione di tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, pedane, gazebi, dehors e altri elementi di arredo urbano funzionali alla somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento proseguirà l'iter di approvazione nelle Commissioni competenti, la prima seduta è prevista già per domani pomeriggio e in Consiglio comunale dove dovrà essere approvato entro il prossimo 31 dicembre. L'armonizzazione della normativa nasce dalla necessità di: stabilizzare e normalizzare il processo autorizzatorio messo a punto durante l'emergenza pandemica; coordinare la disciplina introdotta per le occupazioni di suolo pubblico con strutture temporanee leggere con quella prevista per le occupazioni permanenti e per l'installazione di dehors; semplificare e razionalizzare le disposizioni, mediante l'integrazione dei sistemi informatici che facilitino l'organizzazione e la gestione dei relativi flussi procedimentali. "La proposta di delibera approvata oggi – spiega l'assessore allo sviluppo economico e politiche del lavoro, Alessia Cappello – è nata dal lavoro congiunto di più assessorati, dall'ascolto degli esercenti e dei cittadini per rinnovare e mettere ordine in una disciplina complessa, che tocca vari ambiti della vita della città e che nell'ultimo anno, a causa dalla pandemia, ha richiesto interventi di tipo emergenziale. Ora la parola passa al Consiglio comunale per la discussione dei contenuti e l'approvazione". (segue) (Rem)