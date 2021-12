© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che il Presidente della Repubblica è bene sia eletto con una larga maggioranza. Se così non fosse sarebbe un errore per il Paese". Lo ha affermato il segretario del Parti democratico, Enrico Letta, intervenendo ad "Atreju". "E' un vantaggio per tutti avere un Presidente della Repubblica figlio di un'ampia condivisione, con la più ampia maggioranza possibile", ha aggiunto.(Rin)