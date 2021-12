© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- Il sindaco Roberto Gualtieri sarà nel quartiere IV Miglio. Partenza all'incrocio tra via al IV Miglio e via San Pier D'Alcantara. A seguire il sindaco raggiungerà l'Istituto comprensivo Guido Milanesi in via San Tarcisio 123 e, successivamente, incontrerà il Comitato di quartiere in via Moliterno all'incrocio via San Tarcisio (ore 15:00)- Il sindaco Roberto Gualtieri incontrerà i residenti in largo Padre Leonardo Bello e presso il Mercato rionale di IV Miglio in Largo dei Claudiani (ore 16:20) (segue) (Rer)