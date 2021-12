Usa: assalto al Congresso, commissione d'inchiesta convoca organizzatore cortei pro-Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attivista della destra statunitense noto per aver contribuito in modo determinate a organizzare le manifestazioni contro i risultati delle ultime elezioni presidenziali che hanno portato all'assalto al Congresso del 6 gennaio scorso è stato convocato dalla commissione d'inchiesta della Camera formata per far luce su quegli avvenimenti. Lo scrive il "New York Times", precisando che Ali Alexander - questo il nome dell'attivista - era uno dei volti di punta del movimento "Stop the steal" ("fermate il furto" riferito ai presunti brogli che avrebbero macchiato le elezioni vinte dal presidente Joe Biden). Alexander starebbe già collaborando con l'indagine della commissione d'inchiesta a seguito di un mandato di comparizione prevenutogli in ottobre.(Nys)