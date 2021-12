Governo: Letta, se Draghi resta a Chigi è positivo, sta lavorando bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che il governo Draghi stia lavorando molto bene e penso che se restasse a palazzo Chigi sarebbe positivo". Così il segretario del Parti democratico, Enrico Letta, intervenendo ad "Atreju". Ma, ha aggiunto, "di quali decisioni prenderemo per il Quirinale ne parleremo a gennaio". Ad ogni modo "questa è una maggioranza molto difficile" e resta in piedi "per grande senso di responsabilità di tutti", ha aggiunto.(Rin)