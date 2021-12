Usa-Israele: ministro Difesa israeliano incontra a Washington omologo Austin, focus su Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L’Iran è la più grande minaccia “a livello regionale e globale”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, incontrando a Washington il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin. "L'Iran rappresenta una minaccia non solo per la nostra sicurezza, ma anche per i nostri valori condivisi", ha detto Gantz secondo quanto riferisce la stampa israeliana. Il ministro ha anche aggiunto che "il programma nucleare iraniano è solo un modo per consolidare l'egemonia di Teheran". Gantz ha sottolineato: "Siamo fiduciosi che l'amministrazione di Joe Biden impedirà all'Iran di acquisire un'arma nucleare". Parlando ai giornalisti, il portavoce del Pentagono John Kirby, ha sottolineato che i colloqui a porte chiuse tra i due responsabili della Difesa di Usa e Israele si sono incentrati sul dossier Iran, ma non hanno affrontato possibili esercitazioni militari congiunte incentrate sulla stampa iraniana. “Conduciamo regolarmente esercitazioni e addestramenti con le nostre controparti israeliane e non ho nulla da annunciare o parlare o indicare o speculare sui colloqui di oggi”, ha dichiarato Kirby rispondendo ad una domanda in merito alle voci su una grande esercitazione anti-Iran. Ieri Gantz ha affermato in un messaggio sul suo profilo Twitter osservando che con Austin avrebbe "discusso le possibili modalità d'azione per garantire di bloccare il programma nucleare dell’Iran e le sue attività militari nella regione”. (segue) (Res)