Imprese: gruppo francese Accor e italiana Arsenale rilanciano Orient Express e aprono un hotel a Roma

- Il gruppo francese Accor, attivo nel settore alberghiero, e la società italiana Arsenale si sono associati per rilanciare i treni Orient Express e aprire un nuovo albergo. A partire dal 2023 in Italia saranno operativi i treni Orient Express Dolce Vita, mentre l'anno successivo a Roma aprirà i battenti un hotel a cinque stelle sotto lo stesso marchio. Lo riferisce il quotidiano "Les Echos". Per finalizzare il progetto, Arsenale e Accor hanno creato una società comune, controllata dall'azienda italiana e il progetto ha un valore superiore ai 100 milioni di euro. All'iniziativa partecipano anche Trenitalia e la Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane. I treni di Orient Express Dolce Vita percorreranno 16 mila chilometri di linea ferroviaria, di cui 7 mila non elettrificata. I percorsi attraverseranno 14 regioni e 131 città, a cui si aggiungeranno tre mete internazionali: Parigi, Istanbul e Spalato. La stazione Termini di Roma sarà uno degli snodi principali. Uno degli edifici gestiti dalla Fondazione Fs Italiane sarà trasformata in luogo di accoglienza per i visitatori.(Res)