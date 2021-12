Fiumicino: tratto del litorale al buio, ristoratori annunciano proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da tre giorni ormai il servizio di illuminazione sul lungomare della Salute a Fiumicino non è funzionante. I ristoratori del litorale quindi annunciano proteste e in una nota spiegano: "Tre giorni di segnalazione ma nessuna risposta e nessun intervento. In un momento delicato come questo ci aspetteremmo maggiore considerazione da parte dell'amministrazione. Un aiuto concreto. Non ci rimane che questo, protestare pubblicamente sperando che qualcosa si muova. Il lungomare è già di per sé buio e poco curato, con l'illuminazione fuori uso sembra di stare nel deserto. Eppure dovrebbe essere uno dei biglietti da visita per romani e turisti. Sappiamo tutti quanto il Covid abbia colpito le attività commerciali. Ecco perché in un momento di difficoltà come quello attuale, in cui senza chiedere nulla a nessuno stiamo cercando di tirarci fuori dalle sabbie mobili, ci aspetteremmo maggiore comprensione dall'amministrazione comunale. Non vogliamo nulla - concludono -, se non quello che ci spetta pagando le tasse, un minimo di servizi, niente di trascendentale". (Com)