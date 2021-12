Ucraina: Putin, eventi nel Donbass assomigliano a un genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che quanto sta accadendo nel Donbass assomiglia un genocidio. Rispondendo ad una domanda di un giornalista russo sulla possibilità di introdurre concetti come "genocidio" e "appelli al genocidio" nella legislazione russa, Putin ha dichiarato: “Devo dire che la russofobia è un primo passo verso il genocidio. Quello che sta accadendo ora in Donbass, lo vediamo e lo sappiamo molto bene. E questo, ovviamente, ricorda molto il genocidio che hai citato. Ma qui devi agire molto attentamente per non svalutare questi concetti”, ha dichiarato Putin.(Rum)