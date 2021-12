M5s: D'Incà, buon lavoro a Crippa, certo suo impegno e determinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una finestra aperta sul mondo negli anni in cui si sono iniziate a scaricare a terra le molteplici conseguenze della globalizzazione" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- "Buon lavoro a Davide Crippa che questa sera è stato rieletto capogruppo alla Camera per il Movimento 5 Stelle e buon lavoro al nuovo direttivo che lo affiancherà in questo lavoro importantissimo. Per più della metà si tratta di un direttivo composto da donne e questo rappresenta una notizia molto importante in una fase di rinnovamento e riorganizzazione per il Movimento". Lo scriv3e su Twitter il ministro per i Rapporti con il parlamenti, Federico D'Incà, secondo cui "ci aspettano settimane importanti sia per i lavori che riguardano la manovra di bilancio sia per quelli relativi al Pnrr e sono sicuro che Davide continuerà il lavoro già avviato in questi mesi con impegno e determinazione". (Rin)