- Il governo "dovrebbe spostare tutti gli 8 miliardi a lavoratori e pensionati, aumentare il netto in busta paga dei salari e le pensioni basse, realizzare una vera riforma delle pensioni, un decreto contro le delocalizzazioni e investimenti per creare lavoro stabile". Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, in un'intervista al Tg3. (Rin)