Governo: in Cdm decreto da 3,3 miliardi, 1,4 per Rfi, 1,85 per i vaccini

- Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti finanziarie e fiscali. In particolare - comunica una nota della presidenza del Consiglio - per l'anno 2021 è incrementata di 1,4 miliardi l'autorizzazione di spesa concessa al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti per la rete tradizionale. Viene inoltre aumentato di 1,85 miliardi per il 2021 il fondo per l'acquisto di vaccini e dei farmaci per la prevenzione e la cura del Covid-19. Per consentire fino al 31 dicembre 2021 lo svolgimento delle attività di pubblica sicurezza da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate connesse al contenimento del contagio da Covid-19, viene autorizzata una spesa di 49,1 milioni di euro. (Com)