Governo: Cdm, approva direttiva Ue su qualifiche professionali in settore navigazione

- Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (Ue) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/Cee e 96/50/Ce del Consiglio. Il decreto - comunica una nota della presidenza del Consiglio - era già stato approvato in via preliminare nel Consiglio dei ministri del 16 settembre 2021. Il testo finale tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.(Com)