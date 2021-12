Arabia Saudita-Libano: ministro Esteri saudita, vera crisi è tra Hezbollah e popolo libanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vera crisi non è tra l’Arabia Saudita e il Libano, ma tra il movimento sciita Hezbollah e la popolazione libanese. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, secondo quanto riferisce il quotidiano kuwaitiano “Al Qabas”. "Vogliamo vedere fatti e non parole del governo libanese. Dobbiamo vedere vere riforme", ha aggiunto il ministro saudita. Le dichiarazioni giungono a quasi una settimana dall'iniziativa franco-saudita lanciata lo scorso 4 dicembre dal principe ereditario saudita Mohammad bin Salman e dal presidente francese Emmanuel Macron per sbloccare la crisi diplomatica tra il Libano e le monarchie del Golfo, provocata dalle controverse dichiarazioni di Georges Cordahi, ex- ministro dell'Informazione libanese, sul ruolo di Riad nella guerra in Yemen. Questa iniziativa prevede la creazione di un "meccanismo di sostegno umanitario franco-saudita" che sarebbe finanziato dall'Arabia Saudita e da altri Paesi del Golfo, oltre a un impegno per il ripristino dei rapporti tra Beirut e Riad che è però legato a determinate condizioni, in particolare "la necessità di limitare il possesso di armi alle istituzioni legali dello Stato", con l’obiettivo di disarmare il movimento sciita filo-iraniano Hezbollah.(Res)