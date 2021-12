Milano: da giunta novità per dehors locali, dalle concessioni stagionali ai controlli contro la mala movida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra le linee fondamentali per la revisione e l'integrazione del Regolamento ci sono la differenziazione tra occupazioni di suolo pubblico con strutture leggere prontamente amovibili, con strutture semirigide amovibili e con dehors; la semplificazione della procedura di autorizzazione; l'applicazione della nuova disciplina con esclusivo riguardo agli esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande; come da legge nazionale e in assenza di eventuali deroghe, reinserimento del preventivo parere positivo da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della città metropolitana di Milano per alcune aree centrali della città; le occupazioni di suolo pubblico che si trovano sullo stesso piano della carreggiata in sostituzione della sosta, potranno essere solo stagionali, nel periodo tra il 15 aprile al 15 ottobre; le occupazioni su aree verdi potranno essere solo stagionali e concesse tra il 1° marzo e il 31 ottobre; previsione di specifiche disposizioni tecniche, funzionali ed estetiche e allineamento alla normativa regionale per quanto riguarda le prescrizioni in materia di inquinamento acustico; adeguamento progressivo alla nuova disciplina nel corso del 2022. Il testo licenziato dalla Giunta prevede inoltre che per l'annualità 2022, qualora non venisse prolungata la gratuità - a oggi disposta ex-lege da provvedimento del Governo - sia applicata una specifica agevolazione tariffaria con riduzione del 20 per cento sugli importi del Canone unico patrimoniale. La Giunta ha infine stabilito che l'amministrazione procederà a individuare iniziative di controllo delle località interessate dalle occupazioni temporanee contenendo gli effetti legati alla cosiddetta "mala movida", ad esempio prevedendo la presenza di steward, società di vigilanza e interventi della Polizia locale in coerenza con eventuali protocolli sottoscritti con la Prefettura. (Rem)