Difesa: Rizzo (M5s), conclusa visita a Stabilimento chimico farmaceutico di Firenze

20 luglio 2021

- Si è conclusa oggi pomeriggio la duplice visita del presidente della commissione Difesa della Camera ed esponente del Movimento 5 stelle, Gianluca Rizzo, allo Stabilimento chimico farmaceutico e all’Istituto geografico militare di Firenze. “La città di Firenze - ha sottolineato - ha l’onore di ospitare due grandi eccellenze della nostra Difesa : lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare in prima linea nella lotta al Covid e ad altre malattie rare e gravi; l’Istituto Geografico Militare depositario di una ricchissima storia cartografica e al contempo all’avanguardia nelle moderne rilevazioni cartografiche che sono un terreno fondamentale sia per l’operatività militare sia per le sue preziose applicazioni nella vita civile”, ha aggiunto. “Ho potuto constatare – ha proseguito Rizzo- grandi potenzialità ed alcune problematicità, purtroppo comuni nell’ambito della difesa, quest’ultime sovente legate alla carenza di organico che andrebbe invece implementato consentendo , attraverso un opportuno turn over, di garantire la continuità nel tempo sia dello stabilimento che dell’Istituto. Va in questo senso d’altronde la revisione che il Parlamento sta affrontando di una parte della legge 244 del 2012 che indicava riduzioni del personale non più rispondenti alle mutate necessità della Difesa.” Il Presidente Rizzo ha infine ringraziato “il colonnello Antonio Medica direttore dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare e il generale Giuseppe Poccia vicecomandante dell’Istituto Geografico Militare ed i relativi staff, per la disponibilità riservatami e per avermi mostrato con grande passione e professionalità le loro rispettive attività”. (Com)