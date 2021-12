M5s: Crippa, grazie per la fiducia, uniti verso nostri obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringrazio di cuore i colleghi del gruppo parlamentare che mi hanno rinnovato la loro fiducia, confermandomi nel ruolo di capogruppo. Il nuovo direttivo, ancora più che in passato, rappresenterà tutte le istanze e tutte le anime del Movimento alla Camera dei deputati, in piena sintonia col nuovo corso avviato insieme a Giuseppe Conte”. Lo dichiara in una nota Davide Crippa, confermato capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera dei deputati. “C’è tanto da fare – prosegue - e ci aspettano già scadenze importanti, a cominciare dalla legge di bilancio. Il Movimento cinque stelle farà sentire la propria voce su temi importanti come il caro bollette, il Superbonus, il taglio delle tasse e il reddito di cittadinanza. Un ringraziamento sentito – conclude Crippa - va al vice capogruppo uscente Riccardo Ricciardi, al tesoriere uscente Francesco Silvestri e al segretario uscente Antonio Federico che hanno lavorato al mio fianco nel direttivo, con impegno, competenza e lealtà”. (Com)