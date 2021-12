Cile: Pinera promulga legge su matrimonio tra persone dello stesso sesso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile è diventato in questo modo l'ottavo paese dell'America Latina a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso dopo Argentina, Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay e diversi stati del Messico. Il progetto sul "matrimonio egualitario", presentato in parlamento dall'ex presidente Michelle Bachelet nel 2017, era stato messo nel cassetto fino a quest'anno, quando, sulla scia delle proteste sociali e delle rivendicazioni del movimento per la parità di genere è stato riportato alla luce. Nel suo ultimo discorso alle Camere, il 3 giugno, lo stesso presidente Sebastian Pinera aveva affermato di aver "cambiato idea" annunciando che il suo governo avrebbe dato corso alla trasmissione urgente al progetto di legge. (Abu)