Usa-Iran: Casa Bianca, se colloqui su nucleare falliscono necessarie altre misure

- Se la diplomazia fallisce sarà necessario adottare misure alternative. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, nel consueto incontro coi giornalisti a Washington in riferimento ai colloqui in corso a Vienna per il ripristino del Piano d’azione globale congiunto (Jcpoa), l’accordo del 2015 sul nucleare iraniano da cui l’ex presidente Usa, Donald Trump, ha deciso di uscire unilateralmente nel 2018. “L'unica via per l'Iran di uscire dalle sanzioni è tornare al rispetto dell'accordo sul nucleare – ha spiegato Psaki - se la diplomazia fallisce gli Usa prenderanno altre misure” verso Teheran.(Nys)