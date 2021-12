Sanità: Moratti, investimenti per oltre 60 milioni sulle strutture del Mantovano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fare il punto sui numerosi progetti avviati negli ultimi mesi dall'Azienda socio sanitaria di Mantova nel segno di un rilancio sia degli ospedali sia del territorio. Questo l'obiettivo della visita della vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, all'ospedale Carlo Poma. "La Provincia di Mantova - ha detto Letizia Moratti - si conferma strategica per la sanità pubblica lombarda ed è per questo che abbiamo già avviato investimenti sulle strutture per 60 milioni di euro e in apparecchiature per altri 6. Stiamo inoltre già lavorando per attuare il potenziamento della legge di riforma della sanità lombarda approvato nelle scorse settimane dal Consiglio regionale. Abbiamo infatti già individuato le prime 9 case di comunità e i primi cinque ospedali di comunità". La vicepresidente ha poi voluto incoraggiare e ringraziare tutto il personale "per il lavoro che quotidianamente continuano a fare in particolare in un momento in cui ripartenza e gestione della pandemia devono necessariamente coniugarsi". Il tour della vice presidente, accompagnata dalla Direzione Strategica, è iniziato all'ospedale di Mantova con una visita alla pediatria, diretta da Silvia Fasoli: una struttura di 17 posti letto, che registra 1.000 ricoveri all'anno e 12mila accessi all'anno al Pronto Soccorso Pediatrico. A seguire, una tappa all'Accoglienza Medica Disabili-Dama, nota come Delfino che, come ha spiegato la responsabile Antonia Semeraro, "garantisce percorsi protetti a pazienti con grave deficit cognitivo attraverso un fast track dedicato a quanti hanno difficoltà a riferire e descrivere sintomi a causa di problemi di comunicazione". Letizia Moratti ha quindi incontrato un centinaio di professionisti di Asst Mantova, oltre alle autorità locali, al Mamu-Mantova Multicentre. (segue) (Com)