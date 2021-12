Sanità: Moratti, investimenti per oltre 60 milioni sulle strutture del Mantovano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Importanti anche gli interventi di ristrutturazione da completare o da avviare. I principali sono: Blocco B, è in fase di completamento l'intervento di ristrutturazione del blocco B, dedicato alle alte tecnologie sanitarie. Nel 2022 sarà realizzata una sala operatoria cardiochirurgica, che potrà ospitare inoltre un angiografo e trasformarsi in sala ibrida. Saranno completate due sale operatorie, una delle quali predisposta ad accogliere il robot chirurgico. La spesa complessiva di lavori per le sale operatorie sarà di circa 2 milioni di euro. Sempre nel blocco B, verrà ristrutturata la Medicina nucleare con uno stanziamento di 300mila euro e sarà poi collocata la nuova risonanza magnetica. Per i lavori e gli impianti sono stanziati 600mila euro. Blocco C, è previsto un intervento di adeguamento e riqualificazione dell'intero edificio del valore di 13 milioni di euro. Si interverrà sugli aspetti edili e strutturali (miglioramento sismico ed energetico) e impiantistici (elettrici, antincendio, sollevatori, climatizzazione, idrici sanitari, gas medicinali). Blocco E, la costruzione del nuovo blocco, che prevede una spesa di 46 milioni di euro, è in fase di progettazione. Si tratta del completamento del nuovo ospedale (blocchi A, B, C, D). Ospiterà medicina d'urgenza e radiologia al piano terra; Farmacia e laboratori farmaceutici al primo piano; Medicina di laboratorio con tutte le specialità previste al secondo; Immuno-trasfusionale al terzo; Anatomia patologica al quarto; studi e giardino pensile al quinto piano e copertura. Sono previsti collegamenti a tutti i livelli con il blocco A e ad alcuni livelli con il blocco B. Ad Asola è in programma la ristrutturazione di una porzione dell'ospedale. Il progetto è gestito da Aria e l'intervento dovrebbe essere aggiudicato entro la fine del 2021. I lavori inizieranno nei primi mesi del 2022. (segue) (Com)