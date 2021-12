Sanità: Moratti, investimenti per oltre 60 milioni sulle strutture del Mantovano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in programma la ristrutturazione dei reparti di Medicina e Chirurgia per un totale di 45 posti letto. Sono in corso anche interventi minori di riqualificazione di altri ambienti. In totale è prevista una spesa di 5,5 milioni di euro. È previsto l'acquisto di una risonanza magnetica ad alto campo che si aggiungerà a quella già in suo nella struttura di Radiologia dell'ospedale di Mantova. Verrà installata anche una nuova Tac spect per la tomoscintigrafia, un angiografo digitale, una tac per il pronto soccorso Mantova, una pet per la medicina nucleare e una Tac per Asola. In attuazione del Pnrr e della riforma socio sanitaria di Regione Lombardia, Asst di Mantova ha presentato ad Ats della Val Padana la progettualità per una rete territoriale di assistenza, che prevede la realizzazione di 9 case della comunità e 5 ospedali di comunità. Dal primo gennaio si parte con Goito dove la sede territoriale ospiterà una casa della comunità e Bozzolo dove, all'interno del Pot, sarà attivato l'ospedale di comunità, che deriva dalla trasformazione di 25 posti letto di cure subacute (da portare poi a 30). (Com)