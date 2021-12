Crema: Pizzul e Piloni (Pd), archiviazione Bonaldi atto di attenzione verso sindaci sempre in prima linea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La richiesta di archiviazione per la sindaca di Crema Stefania Bonaldi da parte della Procura di Cremona è un'ottima notizia: finalmente un atto di attenzione nei confronti di amministratori locali sempre in prima linea". Lo dichiarano il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Fabio Pizzul e il consigliere Matteo Piloni, in seguito alla richiesta di archiviazione dell'accusa di lesioni colpose per la sindaca di Crema che era stata destinataria di un avviso di garanzia dopo che un bimbo, al nido, si era schiacciato le dita di una mano in una porta tagliafuoco. "Un paradosso, che avrebbe potuto avere addirittura conseguenze penali. Gli amministratori locali sono davvero lasciati troppo soli e le responsabilità che gravano su di loro paiono spesso troppo gravose. Questo ha portato molte amministrazioni all'immobilismo e ha reso molto difficile riuscire a trovare persone disposte a mettersi in gioco. A Stefania Bonaldi va l'abbraccio e la stima di tutto il gruppo regionale PD" concludono gli esponenti dem.(Com)