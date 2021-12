Fine vita: Crippa (M5s), bene approvazione testo, lunedì in Aula legge di civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema del fine vita, il Parlamento e quindi il nostro Paese "è gravemente in ritardo. Proprio per questo motivo, l’approvazione in Commissione del testo e quindi l’arrivo in Aula previsto per lunedì è una buona notizia per tutti". Lo dichiara in una nota Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera. "Il provvedimento - aggiunge - prevede i meccanismi e le regole che disciplineranno le modalità con cui un cittadino può decidere di porre fine alle proprie sofferenze. Quella che lunedì arriverà in Parlamento è una legge di civiltà che consentirà al nostro Paese di fare un passo in avanti e di colmare un vuoto normativo. Ringraziamo tutte le forze politiche che hanno lavorato per arrivare al testo base, i relatori, i presidenti di commissione che hanno centrato l’obiettivo di trovare una sintesi, scongiurando il rischio - conclude Crippa - che qualche strappo potesse pregiudicare l’approdo in Aula del testo". (Com)