Usa-Italia: ambasciatrice Zappia inaugura nuovo spazio del no profit e della filantropia italiana a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ha inaugurato oggi a New York il "Bodini Center for Italian Philanthropy", un nuovo spazio che ospita numerose non profit italiane operanti negli Stati Uniti. Fra queste, l'American Italian Cancer Foundation, il Gruppo Esponenti Italiani (Gei), la Foundation for Italian Art and Culture, la Comunita' San Patrignano, la Palazzo Strozzi Foundation, il Consiglio Italia-Usa e il Ban Ki Moon Centre. E' la prima volta che un'operazione di questo genere, con matrice italiana, diventa possibile negli Stati Uniti d'America consentendo una condivisione interdiscilplinare nei settori della scienza, dell'economia, della cultura, della politica internazionale, si legge in un comunicato diffuso dall'ambasciata d'Italia in Usa. "Assistere alla nascita di questo hub del no profit e della filantropia italiana a New York è per me motivo di grande soddisfazione" ha evidenziato l'ambasciatrice Zappia tagliando un nastro tricolore per l'inaugurazione del centro, situato in una palazzina nel cuore di Manhattan. "E' un segnale concreto di quanto l'Italia sappia fare sistema anche nel mondo del non-profit e della solidarietà, ma anche per la valorizzazione a 360 gradi dell'importanza del nostro rapporto bilaterale e delle collaborazioni economiche tra i nostri due Paesi". (segue) (Com)