Usa-Italia: ambasciatrice Zappia inaugura nuovo spazio del no profit e della filantropia italiana a New York (2)

- Le non profit potranno condividere un ufficio strutturato. Il nuovo centro infatti mette a disposizione di ciascuna organizzazione una postazione di lavoro, una sala riunioni separata e uno spazio al piano terra per incontri e conferenze. Lo spirito del progetto, in una interpretazione moderna del lavoro, è di offrire a questi soggetti la condivisione non solo di uno spazio ma anche di idee, esperienze comuni, in un continuo confronto fra settori diversi e nell'ottica di favorire anche progettualità intersettoriali. L'American-Italian Cancer Foundation promuove la prevenzione del cancro al seno in zone disagiate di New York, inviando mezzi attrezzati per effettuare screening gratuiti a donne non possono permettersi di pagarli. La fondazione offre anche un programma di borse di studio per portare ricercatori italiani in oncologia a compiere esperienze di ricerca negli Stati Uniti. Il Gei raccoglie personalità italiane soprattutto nel settore dell'economia e della finanza e mira al miglioramento delle condizioni di operatività di importanti aziende italiane negli Usa, contribuendo altresì a favorire il dialogo tra Italia e Usa. (segue) (Com)