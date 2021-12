Usa-Italia: ambasciatrice Zappia inaugura nuovo spazio del no profit e della filantropia italiana a New York (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fiac promuove la conoscenza dell'arte italiana negli Stati Uniti, favorendo scambi istituzionali e portando in mostra alcune delle più importanti opere artistiche italiane nel Paese. San Patrignano raccoglie fondi da destinare a operazioni di prevenzione della tossicodipendenza, di recupero e reinserimento sociale degli ex tossicodipendenti in Italia e condivide il proprio modello con organizzazioni analoghe in America. La Palazzo Strozzi Foundation mira a diffondere i valori e lo studio del Rinascimento in America. Ogni anno premia un personaggio globale che si è distinto nel settore della filantropia e organizza un concorso annuale per studenti di nove scuole di New York, Los Angeles e Detroit. I vincitori viaggiano in Italia per un mese di lezioni e visite a monumenti rinascimentali. Il Consiglio per le relazioni tra Italia e Stati Uniti, fondato nel 1983 da Gianni Agnelli e David Rockefeller promuove i rapporti tra i nostri due Paesi riunendo top manager, economisti, scienziati, esponenti della comunicazione e dei media italiani e americani. Il Ban Ki Moon Centre, fondato dall'ex segretario delle Nazioni Unite svolge un ruolo nel favorire soluzioni a situazioni di crisi. (Com)